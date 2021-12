La vostra letterina a Babbo Natale (Flavio)

L'ultima letterina che pubblichiamo è di un tifoso viola particolare...

Sono leccese, tifosissimo della Viola dal lontano 1955. Dal 1962 vivo in Svizzera vicino a Losanna. Spesso io e mia moglie ci siamo sobbarcati tanti e tanti chilometri per venire al Franchi per vedere la nostra Fiorentina. Però ora l’Europa ci manca tanto. E vorrei che Babbo Natale potesse convincere Dusan a restare a Firenze. Per convincerlo consiglio a Dusan di vedere la video di Grasshoper-Fiorentina 0-2 Europa League del 1998. Il gol di Batistuta con la straordinaria collaborazione del grande Edmundo infiammò lo stadio.