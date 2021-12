La vostra letterina a Babbo Natale (Donatella)

Caro Babbo Natale sono stata brava, ma lo stesso mi accontento di poco: vorrei che di qui a fine campionato Vlahovic segnasse almeno un gol a partita, vorrei che il mister non mettesse in panchina Quarta e Odriozola nelle partite importanti,...

Caro Babbo Natale sono stata brava, ma lo stesso mi accontento di poco: vorrei che di qui a fine campionato Vlahovic segnasse almeno un gol a partita, vorrei che il mister non mettesse in panchina Quarta e Odriozola nelle partite importanti, vorrei che si comprasse un centravanti, vorrei vedere la mia Viola arrivare in europa league almeno nei prossimi 5 anni di fila, perché questo vorrebbe dire che sono arrivata a 88 anni ! Grazie