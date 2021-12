La vostra letterina a Babbo Natale (Andrea)

La letterina a Babbo Natale di Andrea vecchio tifoso viola che ha molte richieste da esaudire.

Caro Babbo Natale, sono quasi 60 anni che vado allo stadio a vedere la " mia" Fiorentina. Prima con il babbo in tribuna, poi crescendo in Curva Fiesole insieme agli Ultras, poi in Maratona in età matura e oggi in Curva Ferrovia... Praticamente l'ho girato tutto, ma ora ti chiedo di darmi uno stadio nuovo perché prendere la pioggia alla mia età, non è come da giovane...