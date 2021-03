“La società deve uscire allo scoperto: dica che restano tutti anche in B”

Il primo, quest’anno, ad affermare una cosa del genere fu Tommaso Giulini, presidente del Cagliari. Nelle settimane che vedevano i rossoblù perdere sempre e comunque con Eusebio Di Francesco in panchina, il patron dei sardi disse: “I giocatori si diano una svegliata. Anche perché, in caso di retrocessione, resteranno tutti qui“. Un concetto che il giornalista fiorentino Francesco Matteini ribadisce e che auspica venga fatto proprio anche dal club gigliato: “Nonostante un monte ingaggi – spiega a Radio Bruno – da squadra in lotta per un posto in Europa, la Fiorentina è sempre in quella posizione di classifica. Cambiano gli allenatori, passa il tempo ma nulla cambia. Qualche responsabilità ce l’avranno anche i giocatori oppure no? La società deve uscire allo scoperto e dire che in caso malaugurato di retrocessione restano tutti, anche chi va in scadenza nel 2022“.