La scheda tecnica della nuova maglia della Fiorentina, firmata da Kappa

La partnership era da tempo nell’aria e oggi è arrivata l’attesa ufficialità: Kappa è il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina. Ed è proprio di questi minuti la pagina pubblicata dal club viola sul proprio sito ufficiale, Violachannel, per presentare nei dettagli la “Kombat Pro Fiorentina 2021”, la maglia che i viola indosseranno durante la stagione calcistica che inizierà nelle prossime settimane.

“La prima maglia disegnata dal centro R&D Kappa per la ACF Fiorentina è caratterizzata da un design pulito ed elegante, che vuole rendere omaggio ai colori dello storico club”, si legge nella grafica. E ancora: “”I tessuti sono ultra leggeri e le cuciture in Nylon stretch per dare ancora più elasticità e comfort. La Tecnologia Hidroway protection garantisce traspirabilità e un efficace rilascio del calore corporeo. Ogni dettaglio ed elemento di personalizzazione è studiato per annullare gli sfregamenti sulla pelle e garantire comfort totale“.