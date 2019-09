La Samp non si rialza più. Bereszynski: “Problema di testa, contro la Fiorentina…”

Quella di oggi contro l’Inter è stata la quinta sconfitta in sei gare per la Sampdoria di Di Francesco, che si ritrova da sola in fondo alla classifica. A margine della gara del Ferraris ha parlato anche il polacco Bartosz Bereszynski, facendo riferimento anche alla partita di mercoledì contro la Fiorentina: “Abbiamo un problema di testa, in casa nostra potremmo vincere contro chiunque, ma abbiamo iniziato male e ora abbiamo un problema di testa. Vinciamo contro il Torino, contro la Fiorentina facciamo bene 15 minuti e poi Murillo viene espulso. Prendiamo sempre gol, bisogna lavorare di più. Dobbiamo ricominciare da Verona”.