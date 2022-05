La Roma taglia la testa al Toro: Atalanta-Fiorentina, quarto round a distanza

Ultimo capitolo della sfida con i bergamaschi, stavolta da giocare a distanza

La Fiorentina ha vinto tutte e tre le partite giocate contro l'Atalanta in stagione: 1-2 a Bergamo, 1-0 a Firenze in campionato, 2-3 sempre in Lombardia in Coppa Italia. Eppure, c'è il rischio è che a ridere per ultima sia la Dea, che battendo stasera l'Empoli può tifare Juventus e scavalcare i viola all'ultima curva in classifica. Infatti, la vittoria della Roma ieri sera a Torino è valsa la qualificazione in Europa League a prescindere dalla finale di Conference in programma mercoledì. Niente ottava squadra nelle Coppe, quindi, rimane da assegnare solo il posto ai playoff di Conference League. Testa a testa con l'Atalanta, stavolta a distanza. E per com'è andata la stagione (3 vittorie su 3 con i nerazzurri, tre sconfitte su tre con la Juve), forse sarebbe stato meglio uno scontro diretto.