Cercasi riscossa dopo una stagione horror: Benassi l’arma in più di Italiano?

Benassi, doppietta nella prima amichevole, potrebbe tornare molto utile a Italiano con i suoi inserimenti

Stefano Niccoli

Corre, suda e segna. Il che non guasta mai. Marco Benassi ha una voglia matta di rifarsi dopo una stagione da dimenticare in cui non ha mai visto il campo con la maglia del Verona a causa di un lungo infortunio. La riscossa dell’ex Torino parte da Moena e dal nuovo corso targato Vincenzo Italiano. Il tecnico ha già speso parole d’elogio per il centrocampista: “Sa attaccare bene gli ultimi 16 metri e riempie bene l'area, se riesce ad avere in pugno le gare può far male. Lo vedo contento e applicato”, ha detto l’allenatore dopo l’amichevole contro l’Ostermunchen nella quale il classe 1994 ha segnato una doppietta.

Le due reti segnate da Benassi alla squadra tedesca sono ovviamente da prendere con le molle. Allo stesso tempo c’è più di un punto interrogativo sulla sua condizione fisica alla luce del brutto stop della scorsa annata. Ma non c’è dubbio che Marco abbia il gol nel sangue. I numeri parlano chiaro. Nella stagione 2018-19 è stato il capocannoniere della Fiorentina con nove centri: sette in campionato, due in Coppa Italia. Mica male considerando che di mestiere non fa l’attaccante.

Non è un fenomeno, ma un buon giocatore sì (se è stato capitano del Torino e dell’Under 21, un motivo ci sarà). E chi scrive è convinto che possa tornare molto utile a Vincenzo Italiano. Il nuovo allenatore gigliato vuole una squadra offensiva capace di “difendere bene e attaccare benissimo” (cit.). Gli inserimenti di Benassi nell’area di rigore avversaria saranno oro colato per la Fiorentina, vogliosa di cancellare stagioni amare e di tornare nel salotto buono della Serie A. Bene affidarsi a Vlahovic, ma per crescere serviranno anche i gol dalle retrovie. E se fosse lui l'arma in più di Italiano?