Vlahovic, la reazione social: “Ci rialzeremo e torneremo dove meritiamo”

Continua a mancare il gol a Dusan Vlahovic, che anche oggi a Torino è partito dal primo minuto e non è riuscito ad incidere. Nel postpartita il serbo ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per esprimere la propria amarezza. “Non è il risultato che volevamo”, ha scritto, “e nemmeno quello che merita Firenze e i nostri tifosi! Restiamo uniti per lavorare e migliorare, siamo una squadra e ci rialzeremo con tutte le nostre forze! Forza Viola, torneremo dove meritiamo”.