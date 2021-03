La rabbia di Firenze, le scelte arbitrali che hanno fatto infuriare i tifosi

Dopo lo sfogo social di Eysseric, il malumore per l’arbitraggio di Guida, tra i tifosi della Fiorentina è aumentato. Sono tanti gli episodi che non vanno giù, e ieri Firenze ha espresso tutta la sua rabbia tramite i social. Come riporta il Corriere dello Sport, il mancato fallo di Ibrahimovic su Pezzella, ha riportato alla mente almeno altri due episodi chiave, che hanno condizionato la stagione viola. Sicuramente il mancato rosso a Mancini nella sfida contro la Roma, con il giocatore che si rese protagonista di una brutta gomitata ai danni di Ribery, per poi servire un assist. Anche la scelta di espellere solo Milenkovic e non Belotti nella trasferta di Torino è un episodio mal digerito dai tifosi viola.