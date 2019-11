La provocazione di Sconcerti: “Mi piacerebbe vedere Lippi alla Fiorentina”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex dirigente viola e noto giornalista Mario Sconcerti ha detto la sua sulla panchina viola, non senza far rumore: “Mario Sconcerti ha detto la sua sui temi caldi della giornata sportiva. Queste le sue parole: “Il nostro calcio sente la nostalgia di uomini alla Sacchi o allenatori completi in tutto come Marcello Lippi, in Italia nessuno ha vinto come lui. Dove mi piacerebbe vederlo? Alla Fiorentina, una squadra con tanti giovani e senza uomini di esperienza”.