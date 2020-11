La programmazione del week end di DAZN. C’è Milan-Fiorentina

La Fiorentina è ancora una volta protagonista del fine settimana di DAZN. Dopo le precedenti partite con Parma e Benevento domenica alle 15 è la volta di Milan-Fiorentina contro la capolista guidata dall’ex Pioli orfana di Ibrahimovic. Per completare si sarà un quarto match della Fiorentina fra due settimane: un altro impegno difficile per i viola che se la vedranno con l’Atalanta che ha appena espugnato Anfield Road in Champions League. Abbonandosi ora i tifosi viola potranno vedere due partite della Fiorentina e tutta la programmazione di DAZN a soli 9,99 euro senza obbligo di replicare l’abbonamento per il mese successivo.

Tutti gli sport su DAZN

Non solo Serie A TIM l’offerta di DAZN prevede anche la Serie B, tutte le partite della Liga spagnola e della Ligue 1 francese, FA Cup inglese, il campionato olandese Eredivisie e quello americano di MLS, la Champions League di pallavolo maschile e femminile, il baseball, rugby il football americano ma anche i canali di Inter Tv e Milan Tv, i due canali Eurosport con gli appuntamenti in diretta comprese le Olimpiadi rimandate al 2021.

Il mese viola su DAZN

Continua il buon momento per abbonarsi a DAZN: nelle prossime settimane saranno ancora due le partite della Fiorentina che verranno trasmesse in esclusiva da DAZN che permette l’abbonamento mensile, con la possibilità di distacco immediato dopo un solo mese spendendo solo 9,99 euro. CLICCA QUI PER INIZIARE IL TUO MESE VIOLA SU DAZN