La probabile formazione viola: spazio al 4-3-3, in mezzo torna Duncan. Un solo dubbio per Iachini

Secondo quanto riportato dal Pentasport di Radio Bruno in onda questa sera la Fiorentina che domani affronterà il Sassuolo al Franchi si schiererà almeno in partenza con un 4-3-3. Davanti a Dragowski il pacchetto arretrato sarà formato da Lirola, Pezzella, Milenkovic ed uno tra Dalbert e Igor (questo l’unico dubbio che Iachini deve ancora sciogliere). In mezzo al campo la cabina di regia spetterà a Pulgar, e ai suoi fianchi si muoveranno Castrovilli e Duncan. Davanti non dovrebbe esserci Patrick Cutrone: giocheranno Ghezzal e Ribery ai lati di Chiesa, unica punta.