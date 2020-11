La probabile formazione della Fiorentina: Prandelli vara il 4-2-3-1, due i ballottaggi

È la vigilia di Fiorentina-Benevento e si fa sentire la curiosità nei confronti del primo undici che Prandelli deciderà di schierare. Secondo Radio Bruno, il modulo in netto vantaggio è al momento il 4-2-3-1, con Dragowski tra i pali e la difesa che si presenterà con Caceres come terzino bloccato a destra, Milenkovic e Pezzella centrali e Biraghi a sinistra. In mezzo agirà uno tra Pulgar e Duncan a fianco di Amrabat, mentre i trequartisti saranno Kouamé a destra, Castrovilli al centro e Ribery a sinistra. Il ballottaggio più significativo riguarda la punta centrale: parte in leggero vantaggio Cutrone che è rimasto a lavorare a Firenze a differenza di Vlahovic, che ha comunque ottime chances.