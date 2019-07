La probabile formazione della Fiorentina contro il Benevento. Torna Thereau

Alle 17 la Fiorentina B di Emiliano Bigica scenderà in campo a Moena per affrontare il Benvento nell’ultima uscita amichevole di questa seconda settimana di ritiro. Tra i pali, dopo la cessione in prestito di Ghidotti che ha lasciato la Val di Fassa giovedì sera, se la giocheranno Chiossi e Nannelli: il secondo è uscito malconcio e con il ghiaccio sul ginocchio dall’allenamento di ieri, per cui è probabile che sia Chiossi a partire dal primo minuto. La linea difensiva sarà composta da Edoardo Pierozzi, Baroni, Illanes e Simonti. A centrocampo il vertice basso sarà Schetino, con Meli e Bangu come mezzali, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Simic a destra, Gori centrale e Thereau a sinistra.