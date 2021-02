Strano che proprio dopo l’antipatico episodio visto con lo Spezia, Sofyan Amrabat finisca in panchina. Lui che era sempre stato titolare, tranne che nelle due partite (Torino all’andato, Samp al ritorno) saltate per squalifica. Come riporta Radio Bruno, la società viola fa sapere che si tratta semplicemente di scelta tecnica, il giocatore infatti sta bene e si siederà tranquillamente in panchina insieme ai compagni. Magari Cesare Prandelli vuol puntare contro l’Udinese su un centrocampo maggiormente offensivo ed ecco il perché dell’innesto di Eysseric al posto del marocchino, ma la mente va anche alla sceneggiata dell’ex Hellas di venerdì scorso.