La previsione di Martina: “La Fiorentina stia attenta, non può sbagliare le mosse. Una big andrà in Serie B”

L’ex portiere e oggi agente Silvano Martina nella giornata di ieri ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. Vi proponiamo un estratto delle sue parole:

Stia in guardia la Fiorentina che non può sbagliare le mosse, altrimenti rischia di brutto. Io ho una teoria molto generale: in questa stagione una grande andrà in Serie B. Un messaggio per Genoa e Samp? No, un messaggio per chi crede che Brescia, Lecce o chissà chi siano le vittime sacrificali.