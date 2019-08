“Un’accoglienza hollywoodiana per Franck Ribery“: questo il titolo del pezzo che L’Equipe ha dedicato poco fa al Franck Ribery day, dando poi grande spazio alla festa serale del Franchi. “La Fiorentina ha fatto le cose in grande, dopo la tradizionale conferenza stampa, con la tribuna dello stadio riempita da migliaia di tifosi”. Poi tutti i dettagli della serata, dalle parole del neo-numero sette gigliato a quelle dei dirigenti Barone e Pradè. Firenze e la Fiorentina hanno davvero colpito nel segno. I francesi, quasi, non si aspettavano un’accoglienza così calorosa per il loro connazionale.