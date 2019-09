“La Rinascente“, nuovo sponsor della Fiorentina Women’s, viene presentato brevemente in sala stampa; di seguito le dichiarazioni del responsabile del settore giovanile Vincenzo Vergine:

“La Rinascente ha grande sensibilità nei confronti del personale e delle donne, è stato facile instaurare la partnership. Ci siamo prefissati di essere protagonisti in questo anno, ribadisco che la nostra nuova proprietà ha voluto investire ancora nel calcio femminile. Benvenuti”.

Così Adriano Baffi, per La Rinascente:

“La nostra filosofia è quella di legarci a Firenze, al territorio. Una partnership come questa ha particolare valore, abbiamo una vocazione femminile; siamo contenti di poter apparire sulle magliette, ma anche di avere uno spazio all’interno dello stadio. Non solo un posto per fare shopping, ma anche un posto dove far sapere che cosa succede in città”.

Questo il testo pubblicato su violachannel:

Alla vigilia di Fiorentina – Arsenal,primo match ufficiale della stagione 19/20 per la femminile viola, Fiorentina e Rinascente presentano la partnership che le legherà fino al 30 giugno 2020.

Con una storia di 150 anni Rinascente è oggi la collezione di department store più prestigiosa e all’avanguardia d’Italia grazie a 9 punti vendita collocati nel cuore delle principali città, che offrono il meglio dei brand di eccellenza di moda, accessori, beauty, casa, design e gourmet. Luoghi privilegiati dove trovare il miglior Made in Italy e le novità in esclusiva dei più prestigiosi brand internazionali.

Il legame con la Fiorentina nasce dalla condivisione dei valori alla base del progetto di Fiorentina Women’s FC, dando vita a una collaborazione che possa sostenere la crescita del calcio femminile italiano, al fianco del Club che ha fatto da apripista a questa rinascita sportiva. Il brand Rinascente debutterà come back-shirt sponsor sulla maglia ufficiale della Fiorentina femminile proprio domani quando la squadra guidata da Mister Cincotta affronterà allo Stadio Artemio Franchi la prima sfida di UEFA Women’s Champions League valida per i sedicesimi di finale. Rinascente sarà anche il primo Fashion Partner della femminile: vestirà le protagoniste viola in tutti gli appuntamenti istituzionali cui saranno coinvolte grazie a una collezione di capi sartoriali confortevoli e di alta qualità.

L’accordo di partnership include anche l’Artemio Franchi dove la Rinascente ha curato il restyling della più ampia delle aree ospitalità situata all’ingresso monumentale dello Stadio. La nuova Rinascente Lounge – ispirata al progetto di restyling che ha interessato lo storico Store di Piazza della Repubblica e che sarà presto svelato – sarà per tutta la durata del campionato di Serie A TIM, un luogo privilegiato ed esclusivo dove intrattenersi prima e dopo le partite per tutti i partner della Fiorentina e i loro ospiti.

RINASCENTE – Rinascente è una prestigiosa collezione di negozi, con il meglio di moda, accessori, bellezza, casa, design e food. Conta nove negozi in Italia, situati nel centro delle città principali.

Ha due flagship store, uno a Milano e uno nel cuore di Roma, inaugurato nel 2017. Un department store unico nel suo genere, poiché incorpora nella struttura architettonica un piccolo edificio del ‘900 e al piano -1 mette in luce una parte dell’Acquedotto Vergine del 19 a.C.

Rinascente propone un’ampia scelta di marchi di alta gamma, rappresentativi del miglior Made in Italy e del panorama internazionale. È il luogo degli eventi esclusivi, delle personal appearance di personaggi importanti e dei lanci di nuovi prodotti.

Considerata una tappa obbligata nei percorsi dello shopping, propone un’offerta ricca e varia senza formule preconfezionate, perfetta per un target sempre più aggiornato ed esigente. Ogni store è un vero e proprio polo d’attrazione, dove lo shopping diventa un’esperienza coinvolgente e gratificante, tanto che a maggio 2016 il flagship store di Milano viene proclamato “Miglior Department Store al Mondo” da Intercontinental Group of Department Stores (IGDS), la più importante associazione internazionale di department store.

Nel 2017 Rinascente ha festeggiato i 100 anni del suo nome, ideato dal poeta Gabriele D’Annunzio, con una grande mostra a Palazzo Reale, LR 100- Rinascente Stories of Innovation, mettendo in luce la passione, il talento e la capacità di visione con cui ha scritto la sua storia.

