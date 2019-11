La partita di Pezzella dura un minuto: gomitata di Di Carmine e il capitano va ko

È durata poco più di un minuto il Verona-Fiorentina di German Pezzella. In uno scontro aereo con l’ex viola Samuel Di Carmine, il capitano gigliato ha ricevuto una gomitata in pieno volto, all’altezza dello zigomo destro. Immediata la presa di coscienza del grave infortunio, da parte dell’argentino e anche di Caceres, vicino all’azione e che subito ha chiamato l’intervento dalla panchina e la sostituzione. Pezzella ha abbandonato il campo in lacrime, con la borsa del ghiaccio sul volto e anche con qualche difficoltà nel camminare. Al suo posto dentro Ceccherini. Di Carmine è stato punito con l’ammonizione dall’arbitro Giua. Da notare come Pezzella si sia già fratturato lo zigomo destro nei mesi scorsi.