La pagella di Vlahovic: “Niente maglie pesanti, è solo forte. Voto 8”

Otto in pagella per il fortissimo attaccante viola

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista Fabrizio Biasin dà i voti ad alcuni dei protagonisti del nostro campionato: non manca Dusan Vlahovic , promosso naturalmente a pieni voti...

“Voto 8. È forte. Del tipo che il luogo comune “magari con una maglia 'pesante' non rende” vale per molti giocatori, ma difficilmente per lui. Beato chi se lo piglia…”.