La nuova proposta del comitato “Vogliamo il Franchi”

Se il restyling del Franchi è proibito, il nuovo stadio della Fiorentina potrebbe non essere fatto neppure a Novoli. Questo il senso delle dichiarazioni rilasciate stamani alla stampa dal signor Rocco Commisso circa il prezzo che intende pagare per i terreni su cui l’impianto dovrebbe sorgere.

Commisso ha infatti parlato di € 400 mila a ettaro, ovvero lo stesso prezzo pagato per i terreni di Bagno a Ripoli dove sorgerà il centro sportivo viola. In totale € circa 6 milioni per i 15 ettari previsti. Salta però immediatamente all’occhio la differenza abissale con i 17 / 21 milioni ipotizzati dal Comune, oltretutto senza alcuna garanzia sul costo finale, né sui tempi di realizzazione dell’impianto. Si parla di 4 anni, ma non ci sono certezze.

C’è dunque la possibilità che la Fiorentina vada davvero a giocare a Campi Bisenzio. In questo caso si tratterebbe di terreni agricoli e il prezzo calerebbe sensibilmente.

La vera alternativa resta perciò il vecchio Franchi. Il Presidente del Consiglio di Quartiere 2 Michele Pierguidi ha proposto di abbatterlo pur di non abbandonarlo al degrado. Un’ipotesi ripetuta nei giorni scorsi dal soprintendente Pessina in un’intervista con il Corriere Fiorentino. Eliminare solo le curve ne farebbe un’opera monca, ha spiegato, ma abbatterlo e ricostruirlo perché no? Un provocazione oppure un percorso percorribile?

Questa ipotesi convince anche noi del comitato Vogliamo il Franchi. Piuttosto che abbandonarlo, meglio sarebbe costruire il nuovo stadio sulle ceneri del vecchio e riqualificare anche l’area di Campo di Marte sia a vantaggio dei residenti che delle attività economiche.

Si tratta di una proposta razionale destinata a costare infinitamente meno del progetto Novoli, e viene oltretutto incontro ai desiderata del signor Commisso: stadio a Campo di Marte, costi e tempi accettabili. Fast, fast, fast.

Il Comitato Vogliamo il Franchi