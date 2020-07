La moViola: Giacomelli, direzione di gara pulita. Il contatto Barella – Castrovilli…

Secondo il Corriere dello Sport Stadio non è stata gara complicatissima da gestire quella di Giacomelli che tiene sempre sotto controllo la sfida tra Inter e Fiorentina. L’episodio più dubbio della gara riguarda l’intervento duro di Barella su Ghezzal: non è da espulsione visto che il piede a martello del centrocampista nerazzurro colpisce solo il pallone. Giusto dunque il giallo anche se un’ipotetica espulsione non sarebbe stata una tragedia. Ok anche la decisione sul contatto tra Barella e Castrovilli nell’area della Fiorentina, i due giovani centrocampisti infatti si sarebbero allacciati cercando la miglior posizione senza infrangere il regolamento. Giusto anche annullare il goal di Candreva, partito in netto fuorigioco.

La Gazzetta dello Sport è sulla stessa linea giudicando senza intoppi la direzione di gara di Giacomelli (“Non fa acqua”) . Anche la rosea è d’accordo sul contatto Barella-Castrovilli: niente rigore. Gli unici nei sono alcuni normali falli di gioco come l’entrata di Young su Venuti ed il mancato giallo a Ribery nel primo tempo pero entrata scomposta su Barella

LE PAROLE DI COMMISSO A FINE GARA