La moViola: Abisso sufficiente, ma alla Fiorentina manca un rigore

Molti i cartellini gialli comminati dall'arbitro: otto

Una prova sufficiente, quella di Rosario Abisso, fischietto della sezione di Palermo che ha diretto nel sabato prepasquale la sfida tra Fiorentina e Venezia. Anche se, secondo il Corriere dello Sport, manca un penalty a favore della squadra di Vincenzo Italiano, per l'ancata di Domen Crnigoj a Nico Gonzalez dopo il velo di Castrovilli. Il quotidiano sportivo romano dà comunque al direttore di gara un 6 in pagella, anche perché in questa occasione specifica poteva e doveva essere aiutato dal Var. Troppe le interruzioni al gioco e i cartellini gialli (otto in totale) specie nel secondo tempo. Un appunto, questo, che ad Abisso viene fatto anche dalla Gazzetta dello Sport. Anche la Rosea, comunque, conferma il 6 al fischietto siciliano.