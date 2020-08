La linea è tracciata: la Fiorentina non è (più) un Paese per giovani

Basta con i giovani, largo ai giocatori di esperienza (e personalità). La linea scelta dalla Fiorentina sembra chiara e – per quanto ci riguarda – condivisibile. Puntare totalmente sui talenti in erba difficilmente porta a risultati e la squadra costruita negli ultimi anni della gestione Corvino ne è la dimostrazione. Già la scorsa estate Pradè ha inserito in rosa elementi più maturi, in primis Ribery ma anche Caceres, Badelj, Boateng (con alterne fortune). E la sensazione è che si voglia insistere su questa strada, puntando ad elementi che possano portare quella mentalità vincente che nello spogliatoio della Fiorentina si è ormai dimenticata. Logico quindi il filone dei Mandzukic, Thiago Silva, Javi Martinez. Certamente non arriveranno tutti, anche perchè l’estremo opposto – cioè una squadra zeppa di 35enni – sarebbe altrettanto sbagliato. Ma il giusto mix tra giovani (Castrovilli, Lirola, Milenkovic? Chiesa? Vlahovic?) e meno giovani (purchè ancora nel pieno delle forze) può essere la strada giusta per provare davvero ad alzare l’asticella.

Caricamento sondaggio...

-> TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO DELLA FIORENTINA