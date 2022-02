La lettera di un lettore “In Rocco we trust”

Da un tifoso viola alcune considerazioni sulle parole odierne di Rocco Commisso

Mi creda, ma non faccia troppo caso alle esternazioni rumorose perché c’è una larga fetta di pubblico, silenzioso e senza visibilità, che non mette striscioni, non dirige cori, non promulga comunicati, che capisce le difficoltà e le problematiche legate alla gestione di una squadra di calcio e che accetta il meglio che potrà essere fatto nei limiti della propria realtà. Gli basta una società seria, una squadra che si faccia rispettare e una dirigenza che investa al meglio le risorse messe a disposizione. E questo speriamo alla fine di questo mercato che ha visto partire un pezzo da 90 ed arrivarne tre che ci auguriamo assieme facciano almeno 100. E con le risorse ancora disponibili si arrivi prossimamente a 150.