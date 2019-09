La lettera del sindaco di Campi: “Stadio, basta provincialismi: serve un fatto fra sindaci. Commisso…”

Il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, tramite una lettera uscita su Repubblica, parla del nuovo stadio della Fiorentina e dei provincialismi fra i comuni appartenenti alla città metropolitana. Eccone un estratto, il formato integrale all’interno del quotidiano in edicola:

La discussione di questi giorni sul nuovo stadio della Fiorentina mi sembra un’occasione utile per riprendere il filo di una riflessione utile a pochi giorni dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Città Metropolitana. (…) Sullo stadio deciderà Commisso, in libertà, perché si tratta di una libera scelta. Sarebbe però il caso — di fronte tanto ” agli americani” quanto alle grandi questioni sul futuro del nostro territorio — di sembrare tutti un poco meno provinciali.