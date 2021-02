Udinese-Fiorentina, le formazioni ufficiali: fuori Amrabat, Malcuit a destra

Ecco l’undici che Cesare Prandelli ha scelto per affrontare l’Udinese, tra poco alle 15: Dragowsky; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Ribery; Vlahovic. Dunque il tecnico di Orzinuovi decide di lasciare in panchina a sorpresa Amrabat e di dare fiducia ad Eysseric. A destra ecco il debutto dal 1′ per Malcuit, con Venuti inizialmente in panchina. Vedremo quale sarà la posizione dell’ex Nizza, se da mezz’ala o sulla trequarti accanto all’altro francese viola, Ribery, che rientra in campo dopo aver saltato tre partite.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski.

A disp. Scuffet, Gasparini, Samir, Okaka, Braaf, Arslan, Micin, De Maio. All. Gotti.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Eysseric, Ribery, Vlahovic.

A disp. Terracciano, Rosati, Valero, Olivera, Caceres, Venuti, Barreca, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Igor. All. Prandelli.