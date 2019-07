Fiorentina-Bari, l’undici viola: solo due cambi dalla gara con il Real Vicenza

Ci sono solo Marco Meli al posto di Gorgos e Hanuljak al posto di Niccolò Pierozzi, poi l’undici schierato da Emiliano Bigica per affrontare il Bari è lo stesso che ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 sulla Real Vicenza di domenica scorsa. Di seguito la formazione.

FIORENTINA (4-3-3) – Ghidotti; Pierozzi E.; Illanes, Baroni (C), Zanon; Meli, Schetino, Hanuljak; Marozzi, Gori, Maganjic.