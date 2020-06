La Fiorentina s’intromette tra De Zerbi e il Sassuolo: le cifre della super offerta viola

La Fiorentina sembra muovere passi concreti per Roberto De Zerbi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Resto del Carlino, il presidente viola Rocco Commisso ha pronta un’offerta da 1,4 milioni annui per l’allenatore del Sassuolo. De Zerbi è in scadenza con la società emiliana, che vorrebbe annunciarne il rinnovo, con durata più lunga ma meno onerosa rispetto a quella offerta dalla Fiorentina, quanto prima per rendere il bresciano un perno del progetto neroverde.