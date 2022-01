La Fiorentina si sfrega le mani. Gran gol di Zurkowski al Penzo

Il centrocampista continua ad esprimersi su alti livelli

Continua a stupire l'Empoli, continua a stupire Szymon Zurkowski. Nel match di questo pomeriggio fra Venezia e Empoli, il centrocampista polacco ha trovato la sua quarta rete stagionale. Una rete di pregevole fattura: Bandinelli si è smarcato sulla sinistra al 26' per poi mettere il cross in mezzo. Sul pallone si è avventato come un falco il classe '97 che ha bucato Lezzerini con un bellissimo destro al volo. Fiorentina certamente sempre più soddisfatta del suo ViP. Gli azzurri potranno sì riscattare Zurkowki a fine stagione, ma i Viola potranno contare su un controriscatto che permetterebbe loro di riportarlo alla base.