La Fiorentina rinnova la partnership con Synlab

Synlab mette a disposizione i tamponi molecolari

Redazione VN

Fiorentina rinnova la partnership con SYNLAB che sarà Partner di Salute del Club anche per la stagione sportiva 21-22.

“Siamo molto felici – afferma il Direttore Generale di Fiorentina Joe Barone - di proseguire il rapporto con SYNLAB, leader Europeo nella formazione di diagnostica medica, che è stato sempre al nostro fianco, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Per celebrare l’accordo abbiamo deciso di inaugurare la stagione con un gesto speciale rivolto a tutti i nostri tifosi e alla tutela della loro salute.”

“Onorati – dichiara l’Amministratore Delegato del Gruppo SYNLAB in Italia Giovanni Gianolli – di proseguire questa proficua e pluriennale collaborazione con un Club di eccellenza come Fiorentina da sempre attenta alla prevenzione non solo del proprio comparto sportivo ma anche di quello societario in generale. Ci rispecchiamo nel Club Viola per i valori che entrambi condividiamo: il legame con il territorio e l’attenzione alla cura e al benessere di tutti. L'obiettivo infatti è quello di considerarci partner di salute di tutti i cittadini. Condividiamo il sentimento di responsabilità verso la salute dei tifosi e per questo ci sentiamo ancora più vicini alla Squadra.”

Al fine di agevolare tutti i Tifosi Viola che necessitassero di tampone molecolare per accedere alle gare interne del Club, Fiorentina e Synlab offrono la possibilità a tutti i possessori del biglietto, per ogni partita interna, di effettuare il tampone molecolare in uno dei Centri SYNLAB in Toscana al costo di €35.

In occasione della gara Fiorentina-Torino in programma sabato 28 agosto, i tifosi potranno effettuare il tampone molecolare fino alle 22.00 di giovedì 26 agosto presso il Centro SYNLAB di Viale De Amicis nr. 87 a Firenze, mentre a partire da venerdì 27 agosto in tutti i Centri SYNLAB dislocati sul territorio.

Il comune obiettivo è quello di promuovere una prevenzione responsabile nei confronti del Covid-19, a beneficio del territorio e per la continua promozione di valori quali salute e benessere, confermando il tampone PCR come strumento di protezione completa dal Virus.

Consigliamo a tutti i Tifosi Viola di prenotare la prestazione nella sede più vicina scaricando l’APP SYNLAB oppure via web al link online.synlab.it. Per ottenere l’agevolazione, sarà sufficiente presentarsi muniti di biglietto della gara. Sarà comunque possibile recarsi anche direttamente in uno dei Centri Synlab senza prenotazione ma con tempi di attesa più lunghi.

Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio di attività a beneficio del territorio che vedranno il coinvolgimento di SYNLAB e Fiorentina nel corso della stagione.

acffiorentina.com