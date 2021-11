La Fiorentina pesca nella terra natia di Barone: via al “progetto affiliate”

L'annuncio della società gigliata

Ecco quel che si legge sul sito ufficiale della Fiorentina, che ha annunciato una serie di eventi in tutte le regioni d’Italia con lo scopo di sviluppare il progetto relativo alle società affiliate . La prima manche si terrà in Sicilia, proprio a Pozzallo, luogo di nascita del dg Barone :

"Domenica 14 novembre alle 15:00 e lunedì 15 novembre alle 10:00 la Fiorentina sarà in Sicilia per presentare il “Progetto affiliate” alle società sportive locali. All’evento di domenica, che si svolgerà presso il Cine Giardino di Pozzallo (RG), parteciperà una delegazione di rappresentanti del Club viola, tra cui il Direttore Generale Joe Barone, il Direttore del Settore Giovanile Valentino Angeloni, il Responsabile tecnico U15-9 Mirko Mazzantini e il Responsabile operativo progetto Affiliate Luigi Del Sordo. L’incontro con le realtà locali siciliane sarà un’occasione per presentare il mondo viola, il progetto del Club, il modello formativo del settore giovanile e i risultati ottenuti nel corso degli anni in merito alla crescita umana e professionale dei giovani calciatori.