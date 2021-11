La Fiorentina manda in crisi il Milan? Non subiva 7 gol in due gare da 23 anni

Prima la Fiorentina e poi il Sassuolo, così il Milan vede crollare il muro

Sette reti in due partite consecutive di campionato, era dal marzo 1998 che il Milan non subiva gol con questi numeri. All'epoca furono Inter (4) e Juve (3), questa volta è stata sono state Fiorentina (4) e Sassuolo (3). Una statistica che accende un preoccupante allarme in difesa per mister Pioli e i suoi rossoneri, reduci da due sconfitte consecutive in campionato.