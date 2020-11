“La Fiorentina ha bisogno di un equilibrio, è presto per mandare via Iachini”

Di seguito un estratto del commento dell’ex attaccante del Parma Alessandro Melli ai microfoni del Pentasport: “Parma e Fiorentina sono due squadre con poche certezze, sono partite con alti e bassi. La Fiorentina ha perso un giocatore importante come Chiesa e credo debba trovare più equilibrio, una consapevolezza. Iachini? Non conosco bene la situazione, ma a mio avviso Iachini l’anno scorso da quando è arrivato ha fatto un buon lavoro, oggi è molto prematuro per me valutare il cambio di panchina. Per cambiare allenatore devono esserci motivazioni più ampie che vanno ben al di là dei risultati”.