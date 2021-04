La Fiorentina ha bisogno di Ribery

Anche fuori dal campo di gioco, la figura di Franck Ribery è importantissima per la Fiorentina, come racconta Tuttosport. Si è visto anche domenica, quando da squalificato ha incitato i compagni per oltre 90 minuti alla tribuna, e si vede ogni volta che si rapporta ai giovani compagni. Vlahovic ha più volte dichiarato di ispirarsi e di avere una figura di riferimento nel numero 7, che sabato tornerà in campo contro il Sassuolo per essere decisivo. Il ritorno di Commisso a Firenze, inoltre, è un ottimo gancio per il futuro del giocatore, e chissà che non possa rinnovare con i viola.