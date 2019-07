Intorno alle 14 ore locali la Fiorentina è atterrata a Chicago dando ufficialmente il via alla tourneé americana. Tre le amichevoli in programma per i viola di Montella: la prima con il Chivas (03:00 ore italiane del 17 luglio), la seconda con l’Arsenal (a mezzanotte ore italiane del 20 luglio) e la terza con il Benfica (02:00 ore italiane del 25 luglio).