La Fiorentina diventa scuola di calcio: un futuro allenatore osserva Italiano

L'ottimo lavoro di Italiano e il suo staff viene riconosciuto anche all'estero. La Fiorentina diventa una scuola per un futuro allenatore

Notizia molto interessante, che va a sottolineare l'ottimo lavoro messo in atto da Italiano e il suo staff anche agli occhi del calcio estero. Infatti, come riportato dall'Equipe, Zoumana Camara sarà inserito nello staff viola per un breve periodo con lo scopo di osservare il lavoro del tecnico ex Spezia.