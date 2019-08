La Fiorentina accelera per Raphinha ed altri due prospetti del calcio sud-americano

Dopo Ribery la Fiorentina continua a muoversi sul mercato in entrata, stavolta virando su alcuni giovani prospetti brasiliani e argentini. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, la Fiorentina vuole chiudere l’operazione che porterebbe in viola l’esterno offensivo dello Sporting Lisbona Raphael Dias Belloli in arte Raphinha. Per il giocatore classe ’96 la società viola ha presentato un’offerta da 18 milioni + bonus. Prezzo sicuramente inferiore rispetto alle pretese iniziali da 30 milioni del club portoghese. Secondo Di Marzio ad inizio della prossima settimana potrebbe avvenire la chiusura della trattativa.

Oltre a Raphinha Daniele Pradè non tralascia gli altri obiettivi: dal sud america infatti continuano a piacere i nomi dell’attaccante brasiliano Pedro e quello del difensore argentino classe ’91 Kanneman.

Per il difensore argentino la redazione di Sky Sport in serata ha sottolineato come i suoi agenti siano già in Italia per trattare con i club interessati al loro assistito: su tutti Roma e Fiorentina.

– LA SCHEDA TECNICA DI RAPHINHA

– LA SCHEDA TECNICA DI PEDRO

– LA SCHEDA TECNICA DI KANNEMAN