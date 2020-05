La figlia di Fiona May: “Mi rivedo in Chiesa. Tifo Fiorentina, la seguo sempre in tv”

L’atleta Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, ha rilasciato un’intervista a La Nazione. Un estratto relativo al suo legame con Firenze e la Fiorentina:

Adoro Firenze, è la mia città preferita in assoluto, ha tutto ciò che dovrebbe avere una città. Dal punto di vista artistico e culturale ha pochissimi pari al mondo. E io amo mostrare che vengo da Firenze. Il mio luogo del cuore è piazza della Signoria. Ha un’atmosfera che mi ha sempre scaldato il cuore. Tifosa della Fiorentina? Certo, anche se sono una tifosa tiepida, non proprio da curva. Ma cerco di seguirla il più possibile in tv. Giocatore preferito? Federico Chiesa, un po’ mi rivedo in lui. Anche Federico è figlio d’arte.