La corsa verso l’Europa: le vittorie di Roma e Atalanta rovinano la domenica viola

Il club gigliato manca da una manifestazione continentale da oltre cinque anni

Il 23 febbraio 2017 la Fiorentina di Paulo Sousa salutava l'Europa League ai sedicesimi di finale, dopo aver perso in casa per 2-4 contro il Borussia Moenchengladbach e da allora i viola non sono più riusciti a tornare in una manifestazione continentale. L'obiettivo, dopo oltre cinque anni, è lì a portata di mano, anche se l'attuale classifica non è semplicissima da questo punto di vista. Le vittorie odierne di Roma (nel derby contro la Lazio, peraltro uno scontro diretto) ed Atalanta (all'ultimo tuffo o quasi in casa del Bologna) hanno complicato la situazione ed ora la distanza dal sesto posto è rappresentata da quattro punti. Fondamentale, allora, sarà il recupero casalingo che i viola dovranno giocare contro l'Udinese - anche gli orobici devono recuperare una gara - oltre che continuare a restare lì, in quella posizione di classifica, per giocarsela fino in fondo. Come ha detto lo stesso José Mourinho, sarà una corsa a quattro da qui a fine stagione (con l'incognita della Coppa Italia, che può stravolgere la situazione) e proprio contro la Roma il match cruciale è in programma al Franchi il prossimo 8 maggio. Ricordiamo che nell'eventualità di arrivi a pari merito, a suo favore la squadra di Vincenzo Italiano ha gli scontri diretti con l'Atalanta, mentre peggio è messa nei confronti della Lazio, contro cui ha perso sia all'andata che al ritorno.