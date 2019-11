La coppia che scoppia: senza Ribery non è lo stesso Chiesa

Franck Ribery e Federico Chiesa, i due fuoriclasse viola, compagni di reparto con una grande intesa dentro e fuori dal campo. Dopo la batosta di Genova, Montella ha cucito su di loro un 3-5-2 per esaltarne le caratteristiche ed i risultati sono stati strabilianti. Purtroppo, lo stesso abito senza uno dei due interpreti non è facilmente sostenibile dal resto della rosa, almeno in fase offensiva. Quando uno dei due è affaticato o indisponibile sorgono problemi, gli eventuali sostituti differiscono per peculiarità. Boateng e Vlahovic sono più statici e meno solisti, per essere sfruttati necessitano di un supporto corale, mentre Sottil e Ghezzal sono intesi soltanto come esterni puri.

L’altro modulo viola, il 4-3-3 adottato anche ieri, al momento non ha convinto a pieno. Contro il Parma Chiesa ha faticato, e non soltanto per lo stato influenzale, la mancanza di Ribery si è fatta sentire. Il campione francese, con la sua esperienza, riesce ad attrarre a sé molti avversari senza perder palla, aprendo così preziosi spazi per i compagni. Lo stesso lavoro, ma con esito opposto ha portato purtroppo al gol di Gervinho ed una serata in affanno per Federico. Aspettando Ribery, ci sono ampi margini di miglioramento ma serve maggiore incisività, a partire dal centravanti. Boateng come ripetuto più volte da Montella, garantisce un lavoro in linea con le idee del mister, tuttavia la mancanza di gol segnati comincia ad esser pesante. I bomber per necessità Castrovilli e Milinkovic, con 3 gol a testa hanno mascherato in più occasioni il digiuno degli attaccanti, ma per quanto potranno continuare?