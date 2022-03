La commissione Sport sullo stadio: “Sia semplificato”. E la soprintendenza…

La commissione cultura e sport parla del capitolo stadio

Con questa risoluzione – spiega la capogruppo della Lista civica Nardella Mimma Dardano – si chiede al Governo che venga “semplificata” la procedura della Sovrintendenza e, di fatto, di non ritenere vincolanti i pareri della stessa, appellandosi a un organismo superiore che a livello nazionale “uniformi” le Sovrintendenze. Non si tratta di depotenziare la funzione di controllo della Sovrintendenza, in vista dei fondi del PNRR come hanno detto i consiglieri di Sinistra Progetto Comune e Movimento 5 Stelle che non hanno votato l’atto si tratta di dare avvio agli iter per la realizzazione dei progetti finanziati con il PNRR, tra cui lo stadio Artemio Franchi, il cui progetto di restyling è stato recentemente presentato, ma non solo.