La Columbia tifa per la Fiorentina dell’ex alunno Commisso: “A febbraio terrà una lezione”

Attraverso un tweet la Columbia Engineering Alumni Association ha fatto sapere di aver tifato Fiorentina in occasione della gara contro il Brescia. Questo il messaggio diffuso dall’ateneo statunitense: “Ieri abbiamo fatto il tifo per la Fiorentina, la squadra dell’ex alunno di SEAS, Rocco Commisso! Rocco è il founder di Mediacom e un grande appassionato di calcio! Verrà a Columbia Engineering a febbraio per una lezione, non vediamo l’ora!”.