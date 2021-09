Una carta in più per Italiano: il “Jack” si prende la Fiorentina

Il "Jack" viola sempre presente da due anni a questa parte. Con Italiano le cose non cambiano, anzi. Tutto è pronto per la conferma definitiva

In questi anni di cambiamenti, tra allenatori nuovi e cambi di modulo, uno dei pochi punti fermi di questa Fiorentina ha un nome e un cognome: Giacomo "Jack" Bonaventura . Si perché, nonostante le continue rivoluzioni tattiche, lui è sempre stato messo al centro del progetto viola. Con Italiano la storia non sembra voler cambiare.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Bonaventura ha resistito alle numerose difficoltà e si è tenuto stretto il posto da titolare. Adesso con Italiano potrà trovare più supporto, dato che con l'arrivo di Torreira la mediana sarà in buone mani. Poi, a seconda dell'avversario sarà affiancato dai vari Castrovilli, Maleh e Benassi. Nomi importanti ma che non hanno le caratteristiche di Bonaventura. Italiano quindi, ha già pronto la carta da giocare, un bel "Jack" per prendersi la vittoria. Dopotutto, quando succede qualcosa alla Fiorentina, nel bene e nel male, Bonaventura è sempre li, non manca mai.