La battuta della Guarino: “Alle viola ruberei la Guagni, ma lei…”. Cincotta: “Vinciamo per Firenze”

Juventus e Fiorentina Women’s si rispettano, ma domani si daranno battaglia al 110%. A Cesena è andata in scena poco fa la conferenza stampa di presentazione della partita di Supercoppa, che si giocherà al Manuzzi alle 12.30. Da una parte mister Antonio Cincotta con a fianco Alia Guagni, dall’altra Rita Guarino con Sara Gama. “Ce la metteremo tutta per dare una gioia alla nostra città, non sarà facile perché ultimamente con loro abbiamo sempre perso ma dagli errori, del resto, s’impara“, ha detto il tecnico viola. Il capitano gigliato ha aggiunto: “Sarà una partita avvincente, entrambe le formazioni sono molto competitive. La presenza di Commisso? Importantissima, lui a noi ci tiene tantissimo“. Infine, la battuta dell’allenatore bianconero: “Chi ruberei alla Fiorentina? Alia Guagni, ma lei il bianconero non vuole indossarlo…“.