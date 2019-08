La bandiera del Toro punge Cairo: “Meglio Commisso”. E su Ribery…

L’ex leggenda del Torino Claudio Sala è intervenuto a Radio Sportiva commentando il k.o. contro il Wolverhampton che ha creato malumore nell’ambiente granata. Sala in particolare se l’è rifatta con il presidente Cairo, reo di non aver acquistato nessuno in questa estate: “Siamo tutti un po’ delusi, Cairo avrebbe dovuto fare qualcosa prendendo esempio da Commisso che ha bloccato Chiesa appena arrivato e ha fatto dei buoni acquisti. Ribery? Prima di rinunciare a prendere un giocatore come lui a parametro zero ci avrei pensato quattro volte”. E IERI CAIRO NON CI ERA ANDATO LEGGERO CON RIBERY: “POTEVAMO PRENDERLO NOI, E’ SOLO UN COLPO MEDIATICO”