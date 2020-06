Marash Kumbulla (SCHEDA), difensore albanese del Verona, è un giocatore che piace a molte squadre in Italia e non solo, Fiorentina inclusa. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, oggi la Lazio ha incontrato la società scaligera per cercare di chiudere l’affare, ponendosi in cima alla lista delle pretendenti. La valutazione del giocatore è superiore ai 25 milioni di euro.