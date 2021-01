Koulibaly: “Buona risposta in una gara difficile. Partita gestita bene, ma dobbiamo…”

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il 6-0 inflitto alla Fiorentina:

Era una gara difficile oggi, ma abbiamo risposto bene. Era molto importante vincere e possiamo essere contenti per come abbiamo gestito questa partita. Dobbiamo avere più mentalità, questa vittoria è stata buona ma dobbiamo restare concentrati anche sulle prossime gare di campionato. Per il momento siamo contenti per questi tre punti. Supercoppa? Faremo di tutto per vincerla, abbiamo le possibilità