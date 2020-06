Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Tuttomercatoweb. I passaggi salienti dell’intervista: “Sicuramente ho veramente tantissima voglia di tornare a giocare, ma tutto deve essere fatto senza fretta. Solo quando sarà tutto a posto e il dottore darà il suo ok allora tornerò a pieno regime col gruppo. Sarà fantastico poter indossare questa maglia. Iachini? Ora più che mai lo ascolto ancora con più attenzione per capire in che modo posso essere d’aiuto alla squadra. Acquistato quando ero infortunato? Voglio riuscire a ricambiare il prima possibile questa fiducia. Penso che Commisso abbia voglia di portare alto il nome della Fiorentina, sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Black Lives Matter? Quando il clamore mediatico per la morte di George Floyd sarà finito, sarà importante continuare a tenere alta l’attenzione su un problema che esiste e che va combattuto”.